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Türkiye'nin Almanya'daki nüfuzunu kırmak için harekete geçtiler!

Merkel hükümetinin imamların Almanya'da yetiştirilmesinin sağlamak ve bu yolla yabancı siyasi güçlerin nüfuzunu sınırlandırmak için harekete geçtiği haberlerini Türk-Alman Cemiyeti Başkanı Bekir Yılmaz değerlendirdi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 19:49
Türkiye'nin Almanya'daki nüfuzunu kırmak için harekete geçtiler!

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Merkel hükümetinin imamların Almanya'da yetiştirilmesinin sağlamak ve bu yolla yabancı siyasi güçlerin nüfuzunu sınırlandırmak için harekete geçtiğini yazdı. Berlin'in bu olası hamlesi, Türkiye'den giden imamları yakından ilgilendiriyor. Zira 3 milyonu Türk kökenli olmak üzere yaklaşık 4 milyon 500 bin Müslüman'ın yaşadığı Almanya'daki 2 bin 500 camide görev yapan imamların yüzde 90'ını yurtdışından giden imamlar ve bunların büyük bölümünü de Türkiye'den giden imamlar oluşturuyor. Tabii, bu tartışmaların odağında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) de var. DİTİB'in imamlarının çok büyük bir kısmı Türkiye'den geliyor ve Türk hükümeti tarafından finanse ediliyor.

Söz konusu bağlamda, Almanya'nın bu olası hamlesini nasıl değerlendirmek gerekir? Konuyla ilgili Türk-Alman Cemiyeti Başkanı Bekir Yılmaz, Sputnik'e değerlendirmede bulundu. Müslüman toplumuyla ilişkilerden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Markus Kerber'in "Artık imamların Türkiye'deki Diyanet tarafından buraya gönderilmesini istemiyoruz" sözlerini hatırlatan Yılmaz "Geçen sene aynı mevzu Avusturya da hayata geçirildi, bu yolla Türkiye'nin Avrupa Türkleri üzerindeki siyasi etkisi azaltılmak isteniyor" diye konuştu.

Almanya'nın bu hamlenin sinyallerini bir süredir vermekte olduğuna işaret eden Yılmaz "Almanya, bunun böyle olacağının sinyallerini veriyordu. Ancak maalesef Türkiye, daha doğrusu bugünkü hükümet içerisinde, Avrupa'daki gelişmeleri doğru okuyacak ve buna önlem alacak bir akıl yok. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bu konuda çok yetersiz, Yurtdışı Türkler için bağımsız ve tarafsız bir kurum şart" diye ekledi.

 

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 20:03
  1. Almanya
  2. Berlin
  3. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği
  4. DİTİB
  5. Diyanet
  6. Türk-Alman Cemiyeti Başkanı Bekir Yılmaz

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