Markası değil oradaki kod: Meğer düşündüğünüzden daha önemli! Tavuğun tamamen organik yediğini anlatıyor
Mutfaklarımızın vazgeçilmezi, kahvaltıların baş tacı yumurta hakkında bilmeniz gereken çok kritik bir detay var. Markete veya pazara gittiğinizde yumurta paketinin içini açıp sadece kırık olup olmadığına bakıyorsanız, büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Yumurtaların üzerinde yer alan o gizemli damgalar, aslında ne yediğinizi gösteren birer kimlik kartı niteliğinde. Özellikle en başta yazan 0, 1, 2, 3 rakamlar sağlığımız konusunda çok şey anlatıyor.