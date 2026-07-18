Markası değil oradaki kod: Meğer düşündüğünüzden daha önemli! Tavuğun tamamen organik yediğini anlatıyor

Rakamdan hemen sonra gelen harf ve sayılar ise yumurtanın izlenebilirliğini sağlıyor. Örneğin kodun devamındaki "TR" ibaresi yumurtanın Türkiye'de üretildiğini belgelerken, hemen arkasındaki iki haneli sayı (Örneğin İstanbul için 34, Ankara için 06) hangi şehirdeki çiftlikten sofranıza geldiğini açıkça ilan ediyor. Uzmanlar, bilinçli bir tüketim için sadece yumurtanın büyüklüğüne (M, L, XL) değil, üzerindeki bu kodların silinmemiş ve okunabilir olmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.