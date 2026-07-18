Üç kuşaktır kebap şişlerine el emeğiyle şekil veriyorlar

"Dededen gelen bir miras olduğu için sırtımı dönüp gitmek istemedim. Ben de çocuğumun ileride bu mesleği devam ettirmesini istiyorum." dedi. Babasından aldığı en önemli öğüdün dürüst esnaflık olduğunu dile getiren Gürban, demircilik mesleğinin en büyük sorunlarından birinin çırak yetişmemesi olduğunu anlattı.