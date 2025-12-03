Türkiye’nin alışveriş ritmi değişti! Dakikada 532 ürün nasıl satıldı? Hepsiburada’dan tarihi trafik

Hepsiburada, Türkiye’de alışveriş nabzının tutulduğu ve yoğun geçen Efsane Kasım kampanya döneminin ardından; kullanıcıların kategori ve ürün tercihlerinden illere göre sipariş dağılımına uzanan kapsamlı bir Z raporu paylaştı. Veriler, iş ortaklarının katkılarından HepsiJET’in teslimat performansına kadar pek çok başlığı ortaya koyuyor.

Sipariş sayısında %16 artış

Hepsiburada’da Kasım ayında trafik rekoru kırıldı. Bu yıl Efsane Kasım’ın en yoğun günü 11 Kasım oldu. Kullanıcılar en çok 21.00–23.00 saatleri arasında alışveriş yaptı. Dönem boyunca 300 binden fazla kişi Hepsiburada’dan ilk kez alışveriş yaptı. Türkiye genelinde kampanya süresince dakikada 532 ürün satıldı. Hepsiburada platformunda bu sene Efsane Kasım kampanya döneminde verilen siparişlerin sayısı geçen seneye kıyasla %16 oranında arttı.

Alışverişlerin %90’ı mobil uygulama üzerinden gerçekleştirildi.

Türkiye’nin alışveriş haritası

Kasım ayı boyunca sipariş ve satış dağılımı iller bazında farklılaştı. Alışverişin en yoğun olduğu bölgeler en büyük üç ilin ardından Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak belirlendi. En fazla satış yapan iller ise yine en büyük üç ilin ardından Kocaeli, Bursa ve Gaziantep oldu. Geçen yıla göre satışlarını en çok artıran iller ise Ardahan, Hakkari ve Osmaniye oldu.

Satışların %72’si iş ortakları tarafından yapıldı

Hepsiburada platformunda satış yapan işletmeler Efsane Kasım boyunca toplam iş hacminin %72’sini oluşturdu. 2.500’ün üzerinde işletme ise ilk kez Efsane Kasım’da e-ticarete başladı. Kasım Ayının Favorileri Belli Oldu

Kasım döneminde elektronik ve mobil kategorilerinde cep telefonu, laptop, robot süpürge ve LCD televizyon öne çıktı. Bu dönemde yatırım amaçlı alışverişlerde de e-ticaret öne çıktı; 22 ayar altın bilezikler yoğun ilgi gördü.

Giyim tarafında sweatshirt ön plana çıkarken; sağlık ve güzellik kategorisinde sporcu besinleri dikkat çekti. Ev-yaşam kategorisinde yastık, züccaciye kategorisinde düdüklü tencere tercih edildi. Temel tüketimde tuvalet kâğıdı, gıda ve içecek kategorisinde fındık kreması; kozmetikte ise nemlendirici krem öne çıktı.

En çok görüntülenen ürünler cep telefonu modelleri olurken, spor ayakkabılar, sweatshirtler ve laptoplar da yoğun ilgi gören diğer ürünler oldu. En çok aranan markalar arasında ilk sıraları Apple, LEGO, Stanley, Fissler ve Philips alırken, en çok aranan ürünler ise iPhone 15, lego, termos, düdüklü tencere ve kahve makinesi oldu. Kullanıcıların en fazla favorilere eklediği ürün Magly çocuklar için manyetik ahşap bloklar oldu.

Geçen yıla kıyasla en çok büyüyen kategoriler çocuk kitapları, robot süpürgeler, tabletler ve hava temizleyiciler oldu. Birlikte satın alımlarda en sık görülen kombinasyonlar ise kağıt havlu ile tuvalet kağıdı, eşofman ile sweatshirt, saç bakım ürünü ile şampuan şeklinde gerçekleşti, edebiyat kitapları alanlar ise beraberinde çocuk kitapları aldı.

HepsiJET’in kasım mesaisi

Kasım boyunca HepsiJET araçları toplam 14,5 milyon kilometre yol kat etti. Aynı gün içinde teslim edilen 130 bin sipariş kullanıcıların hayatını kolaylaştırdı. En hızlı teslim edilen sipariş ise 1 saat 48 dakika içinde müşteriye ulaştırıldı.

Siparişlerin %71’i premium üyeleri tarafından verildi

Hepsiburada Premium kullanıcıları, bu yılın en yoğun alışveriş dönemi olan Kasım’da Hepsiburada’nın sunduğu hızlı teslimat, özel indirimler ve ekstra avantajlardan faydalandı. Efsane Kasım kampanyaları döneminde toplam siparişlerin %71’i Premium üyeleri tarafından verildi.