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"Türkiye’nin Afrika’ya açılması, Afrika ülkeleri için bir oksijen bombası etkisi oluşturuyor"

Türkiye-Afrika ilişkilerinin en büyük savunucusu olduğunu söyleyen Ekvator Ginesi’nin Ankara Büyükelçisi Moıses Mba Nchama, “Türkiye’nin Afrika’ya açılması, Afrika ülkeleri için bir oksijen bombası etkisi oluşturuyor” dedi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
"Türkiye’nin Afrika’ya açılması, Afrika ülkeleri için bir oksijen bombası etkisi oluşturuyor"

Türkiye-Afrika ilişkilerinin en büyük savunucusu olduğunu söyleyen Ekvator Ginesi’nin Ankara Büyükelçisi Moıses Mba Nchama, “Türkiye’nin Afrika’ya açılması, Afrika ülkeleri için bir oksijen bombası etkisi oluşturuyor” dedi.


Yeni açılan büyükelçilik binasını İhlas Haber Ajansı muhabirlerine gezdiren Ekvator Ginesi’nin Ankara Büyükelçisi Nchama, Türkiye’nin Afrika’ya açılım politikası ve Ekvator Ginesi ile Türkiye ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.


Türkiye - Afrika ilişkilerinin en büyük savunucusu olduğunu bildiren Büyükelçi Nchama, şunları kaydetti:


"Türkiye’nin Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerinin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’nin Afrika’ya açılması Afrika ülkeleri için oksijen bombası etkisi oluşturuyor. Ben de her zaman Türkiye-Afrika ilişkilerinin bir savunucusu oldum. Afrika mineraller ve doğal kaynaklar açısından fazlasıyla zengin bir kıta. Afrika zenginliğinin kıtalararası ya da ülkelerarası kazan kazan faydasını oluşturması için keşfedilmesi gerekiyor. Dolayısıyla kazan kazan beklentisi ve prensibi ile ilerlemeliyiz."



İlk ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan


Türkiye’den Ekvator Ginesi’ne gerçekleştirilmiş ilk ziyaretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını anlatan Büyükelçi Nchama, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılındaki Ekvator Ginesi ziyareti devlet başkanları nezdinde Türkiye’den Ekvator Ginesi’ne gerçekleştirilmiş ilk ziyaretti. Kişisel olarak da, bir devlet temsilcisi olarak da, Afrika Birliği üyesi olarak da bu girişimleri çok olumlu buluyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirmiş olduğu ziyareti, her iki ülkede büyükelçiliklerin açılmasına ve büyükelçilerin atanmasına vesile oldu" diye konuştu.



Türk yatırımcılara çağrı


Ekonomilerinin petrole ve doğal gaza dayalı olduğunu belirten Büyükelçi Nchama, "Coğrafi anlamda küçük bir ülkeyiz. Nüfusumuz yaklaşık 1 milyon 500 bin. Ekonomimiz temel olarak petrole ve doğal gaza dayalı, ancak ekonomimizi tarımsal ve endüstriyel alanlarda da çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Türk iş adamları veya Türk vatandaşlarının Ekvator Ginesi’ni ziyaret etmeleri için fazlaca sebep var. Ekvator Ginesi gastronomi ve doğal güzellikler açısından oldukça güzel bir ülke.Türk hükümetini, şirketleri ve Türk halkını, iyi bir yatırım atmosferine sahip olan ülkemize davet ediyoruz. Turizm ve inşaat sektöründe potansiyelimiz var. Ekonomimiz petrol ve doğal gaza dayalı bir ekonomi olduğu için endüstri, turizm ve inşaat gibi her alanda yapılacak yatırıma açığız" şeklinde konuştu.



“FETÖ okulunu TMV’ye devrettik”


FETÖ ile mücadelede Türkiye’ye destek verdiklerini söyleyen Büyülelçi Nchama, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ’nün) daha önce Ekvator Ginesi’nde bir okulu vardı. onu da Türkiye Maarif Vakfı’na (TMV) devrettik. Birkaç yıl önce Türk tarafından resmi kanallardan, bu okul yöneticilerinin terör örgütü olarak sınıflandırıldığı için okulların faaliyetleri tarafımıza bildirildi. Türk hükümetinin önerisi bu okulların kapatılması ya da bir Türk sivil toplum örgütünün denetimine geçirilmesi yönündeydi. Devlet olarak biz de yasal süreci başlattık" dedi.



Boş zamanlarında dart oynuyor


Hobileri arasında dart oynamak olduğunu söyleyen büyükelçi Nchama, boş zamanlarında büyükelçilik binasının zemin katında masa tenisi ve dart oynuyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
  1. doğa

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