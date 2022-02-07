Türkiye'nin Afrika'daki gücü Yunan spikere fena battı

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Yunanistan'ın Türkiye gibi Afrika'da yayılması gerektiğini söyledi.

Afrika'nın Sahel bölgesi hakkında konuşan Theodoratos, Yunanistan'ın bu bölgeye derhal asker göndermesi gerektiğini ifade etti.

"Fransa radikal İslam'a, bölgedeki istikrarsızlığa ve Türkiye'nin nüfuzuna karşı koymak için orada" diyen Theodoratos, Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki askeri varlığına değindi.

"Nijer, Mali, Kenya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya, Kuzey Sudan, Somali, Nijerya, Burkina Faso... Bu isimler rastgele değil" diyen Yunan spiker, Türkiye'nin Somali'de askeri üs kurduğunu ve Etiyopya'ya Bayraktar TB2 SİHA sattığını hatırlattı.

Türkiye Mısır'ı baskı altına almış

Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerine dikkat çeken Yunan spiker şöyle devam etti:

"Müslüman hacıların İslam'ın kutsal şehirleri Mekke ve Medine'ye ulaşımını kontrol etmek amacıyla Sudan'da bulunan Sevakin'e liman inşa etmek istiyorlar. Batı Libya'da ne olduğunu zaten biliyoruz."

Türkiye'nin Mısır'ı baskı altına alarak istikrarsızlaştırmaya çalıştığı hezeyanında bulunan Theodoratos, "Mısır hem Batı Libya'nın baskısı altında hem de Nil'in kaynaklarından dolayı güneyden baskı altında. Bölgede ayrıca Afrika boynuzu olan Somali var. Hepimiz biliyoruz ki Mısır düşerse savaş çıkar" dedi.

Theodoratos, Somali'nin Türk himayesi altında olduğunu belirterek "2005, Afrika'nın kapılarının Türkiye'ye açıldığı bir yıl oldu" diye konuştu.

Afrika'da "kazan-kazan" politikası izleyen Türkiye'nin bölgede "sömürgecilik" anlayışıyla hareket ettiğini ve Afrika ülkelerini kandırdığı yalanını ortaya atan Theodoratos, şunları kaydetti:

"Osmanlı İmparatorluğu'nun halefi olan Türkiye'nin sömürgecilik karşıtı bir güç olduğuna dair tarihi bir anlatı sattığına dikkat edin. Türkler Müslümanların hamisi olduklarını söylüyorlar. Peki Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Türkiye 2005'ten beri Afrika'ya girmeye çalışıyor. Türkiye Afrika Birliği'nin gözlemcisi oldu. Bir dizi görkemli ziyaretlerde bulundular. Türkiye'nin küresel gücünün Afrika üzerine çöktüğünü görüyoruz."