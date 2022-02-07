  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'nin Afrika'daki gücü Yunan spikere fena battı
Gündem

Türkiye'nin Afrika'daki gücü Yunan spikere fena battı

Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin Afrika kıtasının üzerine çöktüğünü iddia ederek küstah sözler sarfetti. Hazımsızlığını ortaya koyarak Türkiye'yi "sömürgeci" olmakla suçlayan Theodoratos, Yunanistan'ın da bölgede bulunması gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 19:27:00 - 2022-02-07 19:28:06

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Yunanistan'ın Türkiye gibi Afrika'da yayılması gerektiğini söyledi.

Afrika'nın Sahel bölgesi hakkında konuşan Theodoratos, Yunanistan'ın bu bölgeye derhal asker göndermesi gerektiğini ifade etti.

"Fransa radikal İslam'a, bölgedeki istikrarsızlığa ve Türkiye'nin nüfuzuna karşı koymak için orada" diyen Theodoratos, Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki askeri varlığına değindi.

"Nijer, Mali, Kenya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya, Kuzey Sudan, Somali, Nijerya, Burkina Faso... Bu isimler rastgele değil" diyen Yunan spiker, Türkiye'nin Somali'de askeri üs kurduğunu ve Etiyopya'ya Bayraktar TB2 SİHA sattığını hatırlattı.

Türkiye Mısır'ı baskı altına almış

Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerine dikkat çeken Yunan spiker şöyle devam etti:

"Müslüman hacıların İslam'ın kutsal şehirleri Mekke ve Medine'ye ulaşımını kontrol etmek amacıyla Sudan'da bulunan Sevakin'e liman inşa etmek istiyorlar. Batı Libya'da ne olduğunu zaten biliyoruz."

Türkiye'nin Mısır'ı baskı altına alarak istikrarsızlaştırmaya çalıştığı hezeyanında bulunan Theodoratos, "Mısır hem Batı Libya'nın baskısı altında hem de Nil'in kaynaklarından dolayı güneyden baskı altında. Bölgede ayrıca Afrika boynuzu olan Somali var. Hepimiz biliyoruz ki Mısır düşerse savaş çıkar" dedi.

Theodoratos, Somali'nin Türk himayesi altında olduğunu belirterek "2005, Afrika'nın kapılarının Türkiye'ye açıldığı bir yıl oldu" diye konuştu.

Afrika'da "kazan-kazan" politikası izleyen Türkiye'nin bölgede "sömürgecilik" anlayışıyla hareket ettiğini ve Afrika ülkelerini kandırdığı yalanını ortaya atan Theodoratos, şunları kaydetti:

"Osmanlı İmparatorluğu'nun halefi olan Türkiye'nin sömürgecilik karşıtı bir güç olduğuna dair tarihi bir anlatı sattığına dikkat edin. Türkler Müslümanların hamisi olduklarını söylüyorlar. Peki Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Türkiye 2005'ten beri Afrika'ya girmeye çalışıyor. Türkiye Afrika Birliği'nin gözlemcisi oldu. Bir dizi görkemli ziyaretlerde bulundular. Türkiye'nin küresel gücünün Afrika üzerine çöktüğünü görüyoruz."

Yunan spikerden olay sözler: Savaş çıkarsa Türkler bizi füze yağmuruna tutar
Yunan spikerden olay sözler: Savaş çıkarsa Türkler bizi füze yağmuruna tutar

Gündem

Yunan spikerden olay sözler: Savaş çıkarsa Türkler bizi füze yağmuruna tutar

Yunan spikerden dikkat çeken sözler: Bizim Rafale uçaklarımıza rakip olabilirler
Yunan spikerden dikkat çeken sözler: Bizim Rafale uçaklarımıza rakip olabilirler

Gündem

Yunan spikerden dikkat çeken sözler: Bizim Rafale uçaklarımıza rakip olabilirler

Putin'e bakın ne teklif etmiş" target="_blank">
Yunan spikerden olay iddia! Erdoğan Putin'e bakın ne teklif etmiş
Yunan spikerden olay iddia! Erdoğan Putin'e bakın ne teklif etmiş

Gündem

Yunan spikerden olay iddia! Erdoğan Putin'e bakın ne teklif etmiş

Yunan spiker korku içinde duyurdu: Türkiye okyanuslara açılmak istiyor
Yunan spiker korku içinde duyurdu: Türkiye okyanuslara açılmak istiyor

Gündem

Yunan spiker korku içinde duyurdu: Türkiye okyanuslara açılmak istiyor

Yunan spiker: Biz de Türkiye gibi masada olmalıyız
Yunan spiker: Biz de Türkiye gibi masada olmalıyız

Gündem

Yunan spiker: Biz de Türkiye gibi masada olmalıyız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay