Türkiye’nin Afrika politikası yabancı basında kaleme alındı: Fransa Afrika’daki hakimiyetini kaybetti, yerine ….

Kurduğu siyasi diyaloglar ve attığı stratejik adımlarla son yıllarda Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'daki varlığını sağlamlaştıran Türkiye, Afrika'daki etkinliğini de her geçen gün artırıyor.

"Fransa Afrika’daki hakimiyetini kaybetti”

Kıtada ilerlettiği siyasi ilişkileriyle varlığını giderek güçlendiren Türkiye, İngiltere merkezli haber kuruluşu Middle East Eye, Fransa'ya dair kaleme aldığı bir analizde Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yüzyıllar boyunca Afrika'da sömürgeci faaliyetler yürüten Fransa'nın, kıtada kaybettiği etkisi, MEE tarafından ele alındı.

MEE analizinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eski sömürge ülkeleri üzerindeki etkisini kaybettiği ifadeleri kullanıldı.

Özellikle Macron döneminde, Fransa'nın Libya ve Mali'deki zayıflayan ilişkilerinin buralardaki politikasının çözülmesine neden olduğu belirtilirken, Macron'un, kıtada kilit bir askeri oyuncu olan Cezayir ile ilişkileri yanlış ele aldığı vurgulandı.

Kıtada yükselen güç Türkiye

MEE, Türkiye, başta olmak üzere Çin ve Rusya gibi ülkelerin Afrika ülkeleri ile aktif olarak ekonomik, ticari ve güvenlik temelinde politikalar izlediği belirtilerek, "Fransız diplomatik algoritmalarının modası geçmiş durumda" yorumunda bulundu.

Fransız hükümetinin Libya'da Hafter'i iktidara getirme planının başarısız olmasına ilişkin yorumda da bulunan MEE, bunun Avrupa'nın güvenilirliğini ve çatışmadaki etkisini zedelediğini ve bu durumun Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne alan açtığını söyledi.