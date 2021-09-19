Türkiye'nin ABD'ye vereceği mesajı açıkladı

Gazeteci Yazar Bünyamin Aygün canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi.

Aygün'ün açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin mesajı belli. Suriye'de terör koridoruna izin verilmeyecek. Bu sorun ABD ile Türkiye arasındaki en büyük sorun. Savunma Bakanı Hulusi Akar da aynı mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Amerika ziyaretindeki konulardan biri bu.

En önemli anlaşmazlık konusu terör. Afganistan örneği de gündemde. Amerika'nın müttefiklerini yüz üstüğü son yer olarak görülüyor. Ve Batı'nın terör örgütlerine yardım ettiğine dair son gündem. Fransız şirketinin Lafarge'ın DEAŞ'a destek verdiğinin Fransız mahkemeleri tarafından onaylanması.

Peki, bu konu ABD temaslarında gündeme gelir mi? Türkiye'nin mesajı ne olacak?

Gazeteci Bünyamin Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bence asıl konuşulacak konu terör. Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü. Türkiye'nin burada Amerikan yönetimine vereceği mesaj 'Türkiye'nin kırmızı çizgisi terördür' şeklinde olacaktır. YPG Türkiye için kurulmuş ciddi bir tehdittir. Geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanımız sayın Hulusi Akar da gündeme getirdi. Türkiye ve ABD arasındaki en büyük anlaşmazlık terör.