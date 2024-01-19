Türkiye'nin 81 ilde zorunlu uygulama! Sakın bu hatayı yapmayın: 2 yılda bir yapılmazsa el konulacak! Yetkililer Türkiye'ye kararı duyurdu

81 ilde milyonlarca esnafı ilgilendiren özellikle pazarlarda kullanılan tartı aletlerinin son muayene günü yaklaşıyor. Ölçü ve ölçü aletinin periyodik muayene süresi dolan esnafın, 29 Şubat Perşembe gününe kadar belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat ederek muayenesini yaptırması gerekiyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne göre özellikle pazarlarda daha çok kullanılan teraziler iki yılda bir muayene ettirilmek zorunda. ‘Damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanmak’ fiilinden dolayı her bir ölçü aleti için 3 bin 218 TL ila 64 bin 352 TL arası idari para cezası uygulanacak” dedi.

YAPILMAZSA EL KONULACAK

Palandöken, “Pazarcılar tarafından pazar yerlerinde kullanılan ve tartı kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilmektedir. Ayrıca tartı kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, otomatik olmayan tartı aletleri yetkili muayene servislerince muayene edilmektedir. Muayenesi yapılmayan teraziye cezai işlem uygulanacağı gibi el de konulabilecek. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi o ölçü aletinin kullanımda olduğunun tespit edilmesi halinde damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı aynı idari para cezası uygulanacak” diye konuştu.

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