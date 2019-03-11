0553 313 94 23

Türkiye’nin 8. ÇEMATEM’i Samsun’da açıldı

Türkiye’nin 8’inci Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) Samsun’da açıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:35
Türkiye’nin 8. ÇEMATEM’i Samsun’da açıldı

Türkiye’nin 8’inci Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) Samsun’da açıldı.


Çocuk ve ergen madde bağımlısı olan 18 yaşından küçük hastaların tedavi görebileceği ÇAMATEM, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine bağlı olarak hizmete girdi. Diğer birimlerden tamamen ayrı 14 yataklı merkezde hastalar konforlu ve ferah bir mekanda tedavi görebilecek. Karadeniz Bölgesi’nde tek olan merkez; 2 çocuk psikiyatri uzmanı, 2 psikolog ve sağlık çalışanlarından oluşan bir ekiple hizmet vermeye başladı. Merkezde ayrıca hastaların güzel vakit geçirebilecekleri alanlar da mevcut. Çocuklar bu alanlarda tedavi süreçlerini sıkılmadan atlatma imkanıbulabiliyor.


Merkez hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Geçen hafta bu merkezi hastalarımızın hizmetine açtık. 14 yataklı merkezimiz 2 çocuk psikiyatri uzmanı, 2 psikolog ve diğer sağlık çalışanlarımızla hastalara hizmet verecek. Türkiye’de açılan 8. merkez olan ÇEMATEM, Karadeniz Bölgesi’ne hizmet veren tek Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi olacak. Bu yönüyle Samsun’a, bölgeye ve Türkiye’ye hizmet verecek. Sağlık Bakanlığımız tarafından Türkiye’deki hizmete sunulan yeni nesil ruh sağlığı hastanelerinin ilki diyebileceğimiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanemize bağlı ayrı bir birim olarak hizmet verecek merkezimizde, çocuk hastalarımız ferah, nitelikle bir ortamda, çeşitli sosyal etkinliklerle rehabilitasyon süreçlerini tamamlayacaklar" dedi.


Madde bağımlılığının günümüzde küçük yaşlardaki kişileri etkilemeye başladığına dikkat çeken Oruç, "Ailelerin çocuklarına karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Çocukların hal ve hareketlerine dikkat etmeliler. Çocuk okuldan gelip direkt odasına gidiyorsa, son zamanlarda agresif tavırlar sergiliyorsa, derslerindeki başarısında düşme varsa, kimseyle görüşmek istemiyorsa bu durumları hekimlerimizle paylaşmalarını ailelere öneriyoruz. Bu konuda ailelerimizin daha duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:35
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantepliler baharı THM konseriyle karşıladı
    1. Gaziantepliler baharı THM konseriyle..
    2. "İslam Dünyası Gençlik Başkenti"..
    3. Rektör Akgül: “İstiklal Marşımız çetin..
    4. Tolga'nın kadro dışı kalma nedeni..
    5. Avrasya’da buğday ve un üretiminde..
    6. Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü..
    7. İsmet Özel, kalp krizi geçirdi
    8. "Turizmi 81 ile yayan çalışmalar..
    9. Cezayirli hakimlerden seçim denetimine..
    10. Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız..
    11. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    12. Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi
    13. "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine..
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor
    16. Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9..
    17. Manisa’dan ’İstiklal de istikbal de..
    18. Tepebaşı’nda Topluma Hizmet..
    19. Hırsızlık çetesi çökertildi
    20. Kızıldere 1 Jeotermal Enerji..
    21. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    22. 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda..
    23. Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yücel Yılmaz’ın..
    25. Seyir halindeki tır alev topuna döndü
    26. Tatvan, muaythai milli takım..
    27. Adana Tiyatro Festivali yerli ve..
    28. Ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
    29. Vali Günaydın, "İstiklal Marşı, milli..
    30. ANALİZ - Cezayir devlet başkanlığı..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var