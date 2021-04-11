Türkiye'nin 5 yıllık hurma ticareti verisi açıklandı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2016'da 26 bin 772 ton, 2017'de 34 bin 214 ton, 2018'de 39 bin 310 ton, 2019'da 37 bin 500 ton ve geçen yıl 42 bin 43 ton hurma ithal edildi.

Söz konusu dönemde, hurma ithalatı rakamlarına bakıldığında ise 2016'da 36 milyon 475 bin dolar, 2017'de 51 milyon 309 bin dolar, 2018'de 47 milyon 738 bin dolar ve 2019'da 37 milyon 321 bin dolarlık ithalat yapıldığı görüldü. Geçen yıl ise 45 milyon 782 bin dolarlık hurma ithalatı gerçekleştirildi. Böylece, son 5 yılda toplam 218 milyon 625 bin dolarlık hurma ithal edilmiş oldu.

Geçen sene 13 ülkeden hurma ithalatı yapıldı. Bu ülkeler arasında en çok ithalat 10 milyon 650 bin dolarla Suudi Arabistan'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 7 milyon 866 bin dolarla İsrail, 6 milyon 466 bin dolarla Filistin ve 5 milyon 953 bin dolarla İran izledi.

İthalata miktar bazında bakıldığında ise ilk sırayı İran alırken bunu, Suudi Arabistan ve Pakistan takip etti.

Bu yılın ilk iki ayında ise hurma ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,5 artarak, 10 milyon 98 bin dolardan 13 milyon 986 bin dolara yükseldi.

Hurma ihracatı yüzde 68,4 yükseldi

Öte yandan, son 5 yıllık dönemde toplam 55 milyon 227 bin dolarlık hurma ihracatı yapıldı. Geçen yıl hurma ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 68,4 artarak 17 milyon 46 bin dolara çıktı.

Geçen sene, Türkiye'den 62 ülkeye hurma ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya dikkati çekti.