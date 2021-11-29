Türkiye’nin 10 aylık antepfıstığı ihracatı 2020 yılının tamamını geçti

İlk 10 ayda Kanada, Malta, Norveç, Portekiz, Fas, Japonya, Hindistan, Malezya, Maldivler, Küba ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 103 ülkeye 15 bin 126 ton antepfıstığı satıldı.

İhracatta 38 milyon 819 bin dolarla İtalya başı çekti. Bu ülkeyi 27 milyon 583 bin dolarla Almanya ve 9 milyon 396 bin dolarla İsrail izledi.

Rakamlar yukarı çıkacak

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, şunları söyledi: “Fıstık ihracatında 2021 ilk 10 ayının rakamının 2020’yi geride bırakması oldukça sevindirici. Yıl sonuna kadar bu ihracat rakamlarının daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz. İhracat rakamlarının yüksek olması, ülke ekonomimizin gelişimi ve ticari hacminin artışı açısından önemli. Bu ivme, Şanlıurfa’ya çiftçimizi ve tüccarımız olumlu yönden etkilemekte. Üreticilerimizin tüm tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesiyle üretimin artırarak ihracat rakamlarının daha da iyi noktalara ulaşmasını istiyoruz.”

Lisanslı depo şart

Üretimde lider olan Şanlıurfa’da fıstığın ticari olarak değerlendirilmesi için çabalarının sürdüğünü anlatan Kaya, şöyle konuştu: “Bölgeye lisanslı fıstık deposu kazandırılması için yürüttüğümüz çalışmalar da devam ediyor. Rekoltede her yıl rekor kıran ilimizde bir lisanslı fıstık deposu kurulması elzemdir. Fıstık lisanslı depo projesi, Urfa fıstığının ticari değerini artırarak markalaşma yolunda atılan önemli bir adım. Bu çabalarımızda inşallah hububat lisanslı depo ve pamuk lisanslı depo projelerimizde olduğu gibi başarıya ulaştığımızda hem çiftçimiz hem tüccarımız hem de ülke ekonomimiz açısından Urfa fark oluşturan bir şehir olarak anılacaktır.”