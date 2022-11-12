Türkiye ile Cezayir, ortak petrol ve doğal gaz arama şirketi kuruyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, 2. Cezayir Yatırım Konferansı’na katıldığını hatırlattı. Konferansta Türkiye’deki ve Cezayir’deki yatırım fırsatları konusunda görüşlerini sunduğunu anımsattı.

30 bin istihdam

Cezayir’de yaklaşık bin 500 Türk şirketinin olduğunu vurgulayan Dönmez, “Burada zaten uzunca bir süredir birçok firmamızın yatırımı var. Burada bin 500 civarında firmamız bulunuyor ve yaklaşık 30 bin Cezayirli istihdam ediyor” dedi. Dönmez, Cezayir’de demir-çelikten tekstile, gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Türk şirketlerinin olduğunu kaydederek, “Ülkenin yöneticileri firmalarımızın yatırımlarının artması gerektiğini beyan ettiler” diye konuştu.

Umutlar artıyor

Cezayir ziyareti sırasında Türk iş insanlarıyla da bir araya geldiğini belirten Dönmez, “İş insanlarımızın geleceğe dair umutları daha da artmış durumda. Bu bağlamda doğal olarak her iki tarafta devletlerin, hükümetlerin almaları gereken birtakım tedbirler var, yatırım olanaklarının iyileştirilmesine dönük alınacak önlemler var” şeklinde konuştu.

Covid-19 salgınına rağmen son yıllarda Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Dönmez, “Geçtiğimiz sene 4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2022’de muhtemelen 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecektir” ifadesini kullandı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un mayıs ayında Türkiye’ye ziyarette bulunduğuna işaret eden Dönmez, “Bu ziyarette ikili ticaret hacminin en kısa süre içerisinde 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefi koyulmuştu. Biz de bu hedef doğrultusunda hem kamu kurumlarımızı hem de özel kuruluşlarımızı teşvik ediyoruz, destek veriyoruz. Bir başka ifadeyle performansımızı en az iki kat daha arttırmak durumundayız” şeklinde konuştu.

Müşterek çalışmalar yürütülecek

Dönmez, Türkiye ile Cezayir’in ortak bir petrol ve doğal gaz arama şirketi kuracağını aktardı. “Cezayir’in petrol ve gaz şirketi Sonatrach ile Türkiye Petrolleri (TP) önemli adımlar atacak. İki şirket, petrol ve gaz arama faaliyetlerini başta Cezayir olmak üzere bölge ülkelerde yürütecek. Bu yönde Sonatrach ile TP’nin müşterek faaliyetler yürütmesi konusunda fikir birliğine varmış durumdayız” bilgilerini paylaştı.

Önemli çağrı

Dönmez, Cezayir ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’la da görüştüğünü kaydederek, şunları söyledi: “Çalışmalarımız hakkında kendisine bilgi sunduk. Kendisi de bu yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması konusundaki niyetini beyan etti. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yakın bir diyalogun söz konusu. Hem ekonomik hem kültürel hem siyasi alanda yürütülen müşterek çalışmalar var. Her iki liderin ortaya koymuş olduğu bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz.”