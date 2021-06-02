Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan teröristler enselendi
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den de Türkiye'ye geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den de Türkiye'ye geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin PKK ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.