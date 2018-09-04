Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: İzin vermezdik!

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışında bir araya geldi. İki Bakan'dan da karşılıklı yapılan açıklamalar ise dikkat çekti.

Basın toplantısında ilk sözü alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "İşbirliği ve diyaloğu çözüm olarak görüyoruz. Yunanistan'ı hedef alan darbecilerin ülkemizde barınmasına izin vermezdik" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias ise, yaşanan sorunlara rağmen ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını belirterek "Darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldık" diye konuştu.