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Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: İzin vermezdik!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçan darbecilerin limanı olan Yunanistan'a Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan'ı hedef alan darbecilerin ülkemizde barınmasına biz izin vermezdik" dedi.

04 Eylül 2018 Salı 13:34
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: İzin vermezdik!

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışında bir araya geldi. İki Bakan'dan da karşılıklı yapılan açıklamalar ise dikkat çekti.

Basın toplantısında ilk sözü alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "İşbirliği ve diyaloğu çözüm olarak görüyoruz. Yunanistan'ı hedef alan darbecilerin ülkemizde barınmasına izin vermezdik" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias ise, yaşanan sorunlara rağmen ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını belirterek "Darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldık" diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 13:34
  1. İzmir
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. yunanistan

YORUM YAZ

  • mniksekmniksek7 dk önce
    TÜRKİYENİN DEĞİL DARBECİLERİN YANINDA YER ALDINIZ, SİZ TÜRKİYENİN YANINDA YER ALMIŞ OLSAYDINIZ DARBECİLER YUNANİSTANA İT OLUPDA ÇİŞ YAPAMAZLARDI...
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