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Aktüel Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Aktüel

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz’de yayınladığı NOTAM hakkında açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:44:00 -
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'de yayınlanan 'NOTAM'a ilişkin, "Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" dedi.

Aksoy, Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'de yayımlanan 'NOTAM' hakkında yazılı açıklama yaptı.

Yunanistan kışkırtıcı adımlarına devam ediyor

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başta olmak üzere diyalog kanallarının ön koşulsuz olarak açılması konusundaki tutumlarında bir değişiklik olmadığını belirten Aksoy, "Ancak, Yunanistan'ın bölgede gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini görüyoruz. Buna son örnek Yunanistan'ın yayımladığı bir NOTAM'la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege'yi boydan boya ve Doğu Akdeniz'de çok geniş bir sahayı 4 Ocak'tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır. Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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