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Ekonomi Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Sınır getirildi
Ekonomi

Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Sınır getirildi

Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarının azami 350 litre olması kararlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 15:11:00 -
Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Sınır getirildi

Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlama sonrası Türkiye'de harekete geçti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Karar ile Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amaçlandı.

350 litre sınırı getirildi

Yunanistan plakalı ticari taşıtlara getirilen akaryakıt sınırlamasına ilişkin esaslar belirlenen Karara göre, standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı, Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için, azami 350 litre olarak uygulanacak.

Öte yandan, Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar yürürlükten kaldırıldı.

Karar hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek.

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