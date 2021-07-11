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Dünya Türkiye'den Yunanistan'a 'hakları teslim et' çağrısı
Dünya

Türkiye'den Yunanistan'a 'hakları teslim et' çağrısı

Yuna hükümetinin Türk azınlığın haklarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen teslim etmemesi nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından "hakları teslim et" çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 01:10:00 - 2021-07-11 01:41:33
Türkiye'den Yunanistan'a 'hakları teslim et' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk azınlığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tanınan haklarını teslim etmesi için Yunanistan'a çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan çağrıda "Batı Trakya Türk Azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu İskeçe Türk Birliği'nin haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelesini destekliyoruz. Yunanistan'ı, Türk Azınlığın AİHM tarafından tanınan haklarını teslim etmeye çağırıyoruz" denildi.

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