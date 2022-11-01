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Ekonomi Türkiye'den yeni müthiş petrol hamlesi: Milli yazılım 'ZEKİ' geliştirildi!
Ekonomi

Türkiye'den yeni müthiş petrol hamlesi: Milli yazılım 'ZEKİ' geliştirildi!

TPAO, petrol endüstrisine katkı sunacak milli yazılım 'ZEKİ'yi hayata geçirecek. ZEKİ'nin Türkiye'yi bu alanda ilk sıralara taşıyacağı ifade edildi. TPAO'nun bir yazılımlar bütünü olan ZEKİ platformu ile geleceğin petrol endüstrisine yön vereceği vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 16:32:00 - 2022-11-01 16:48:23
Türkiye'den yeni müthiş petrol hamlesi: Milli yazılım 'ZEKİ' geliştirildi!

Karadeniz gazının ülke ekonomisine kazandırılması için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), geleceğin petrol endüstrisine yön verecek ZEKİ yazılım platformunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

TPAO'dan yapılan açıklamada, dünya petrol endüstrisi için geleceğin dijital operasyonunu tanımlayan milli yazılım ZEKİ'nin, Türkiye'yi bu alanda ilk sıralara taşıyacağı belirtildi.

Milli hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetlerinde attığı adımlarla dünya çapında öne çıkan TPAO'nun, bir yazılımlar bütünü olan ZEKİ platformu ile geleceğin petrol endüstrisine yön vereceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin milli gücünü ve yeteneklerini öne çıkarmayı hedefleyen TPAO, ZEKİ platformu üzerinde geliştirilen uygulamaları kullanarak, üretim, varlık ve kurumsal süreçlerin baştan sona optimizasyonunu sağlayacak. Projenin hazırlanması sürecinde, Türk mühendisleri alanlarındaki global liderlerle çalışarak bilişim, operasyon, mühendislik ve veri teknolojilerini tek bir yazılım çatısı altında birleştirdi. ZEKİ yazılım platformu, 40 bin farklı kaynaktan aldığı gerçek zamanlı veriyi harmanlayarak ilişkilendiriyor, yarattığı öngörüleri tamamen dijitalleştirilmiş karar süreçlerine aktarıyor."

"ENERJİNİN ÇIKARILMASINDAN DAĞITILMASINA KADAR HER ŞEYİ GÖZLEMLİYOR VE MODELLİYOR"

En gelişmiş dijital ikiz teknolojilerini kullanan ZEKİ'nin, doğal gaz yatağından dağıtım şebekesine kadar üretim ve akış süreçlerini uçtan uca modellediğini, yönetim desteği verip üretim optimizasyonu sağladığı aktarılan açıklamada, "Böylece ZEKİ, operatörlerin çalışma ve karar alma süreçlerini daha etkin ve verimli hale getiriyor. Yapay zekayla donatılan ZEKİ, Karadeniz'in tüm zorluklarına karşı doğru planlamayla hareket edilmesini sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uzmanların, bu platform sonrasında veri bazlı operasyon ve yönetim modeliyle bu alanda yeni dönemin başlayacağına dikkati çektiği belirtildi.

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