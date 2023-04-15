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Teknoloji Türkiye'den yeni modernizasyon hamlesi: 2050'lere kadar kullanılacaklar!
Teknoloji

Türkiye'den yeni modernizasyon hamlesi: 2050'lere kadar kullanılacaklar!

Yeniakit Publisher
2023-04-15 07:18:00 -
Türkiye'den yeni modernizasyon hamlesi: 2050'lere kadar kullanılacaklar!

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16 Blok 40 ve F-16 Blok 50 savaş uçakları, yapısal modernizasyondan geçirilecek. Uçaklar, yapılacak modernizasyon ile 2050’lere kadar kullanılabilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından modernize edilen Türk F-16 Blok 30’larının uçuş ömürleri, 8000 saatten 12000 saate çıkarılmıştı. Benzer bir modernizasyon, F-16 Blok 40 ve F-16 Blok 50 savaş uçaklarına uygulanacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; F-16 Blok 40 ve F-16 Blok 50 savaş uçakları, gerçekleştirilecek yapısal modernizasyonunun ardından 2050 yılına kadar kullanılacaklar. 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü imkan ve kabiliyetleri ile modernize edilmesi planlanan birinci parti yapısal iyileştirme işlemlerine yönelik sözleşme çalışmaları, halihazırda devam ediyor.

Yapısal modernizasyonun ardından söz konusu uçakların, ÖZGÜR Projesi kapsamında elde edilen yeteneklerle aviyonik modernizasyon da geçmesi bekleniyor. Aviyonik açıdan modernize edilmeleri durumunda uçakların görev bilgisayarları da millileştirilecek. Böylelikle mühimmat ve radar başta olmak üzere birçok milli faydalı yük, F-16 Blok 40 ve Blok 50 savaş uçaklarına entegre edilebilecek.

Bahsi geçen aviyonik modernizasyonun ardından F-16 Blok 40 ve Blok 50 savaş uçaklarının, F-16 Blok 70 benzeri bir kabiliyete erişeceği öngörülüyor.

SavunmaSanayiST
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