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Ekonomi Türkiye'den yeni ATAK satışı
Ekonomi

Türkiye'den yeni ATAK satışı

ABD, Filipinler'in Türkiye'den T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri almasına yönelik izinleri onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:09:00 -
Türkiye'den yeni ATAK satışı

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, 07 Aralık 2018 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filipinler Hava Kuvvetlerinin (PAF) Taarruz Helikopter ihtiyacı için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) üretimi T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin seçildiğini ve ilk etapta 6-8 adetlik alım yapılacağını bildirmişti.

Buna müteakiben ise yine 2018 yılının Aralık ayında, Türkiye ile Filipinler arasında, T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin satışına yönelik bir mutabakat muhtırası (MoU) imzalanmıştı.

Ancak söz konusu satış, T129 ATAK helikopterinde bulunan motor gibi ABD üretimi parçalarla ilgili ihracat izninin beklenmesi sebebiyle bir süre hayata geçememişti. Hatta ABD, arada geçen süre zarfında Filipinler’e AH-64 Apache ve AH-1Z Viper tipi helikopterlerin satışını önermiş ancak Filipinler tarafından bu teklif kabul görmemişti.

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir; Savunma’nın Yıldızı Parlıyor etkinliği esnasında ABD’nin, Filipinler’e ATAK ihracatı gerçekleştirilmesi için gerekli ihracat izinlerini verdiğini açıkladı. Filipinler ilk etapta 10 adetten az T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri tedariki gerçekleştirecek olsa da program kapsamında opsiyonlar da bulunmakta.

Öte yandan Pakistan ile Türkiye arasında imzalanan ve 30 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri’nin satışını içeren 1.5 milyar ABD Doları değerindeki sözleşme de ABD’nin ihraç iznini beklemekte.

TUSAŞ tarafından şu ana kadar Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 60 adetten fazla T129 ATAK helikopteri teslim edildi.

KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

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