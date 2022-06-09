Türkiye'den yana değilsen kimden yanasın Nevşin Mengü? Finlandiya'dan mı Yunanistan'dan mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EFES 2022 tatbikatında verdiği Yunanistan mesajı dünyada büyük yankı uyandırırken Nevşin Mengü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı EFES 2022'nin "Seçkin Gözlemci Günü"ne katılarak Yunanistan'ın provokasyonlarıyla ilgili tarihi mesajlar verdi.

"Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz"

Ege'de provokasyon peşinde olan Yunanistan'a çok sert uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkelerinin kaynaklarını, enerjilerini ve vakitlerini asla güçlerinin yetmeyeceği hayallerle heba edenler, tarih önünde bunun hesabını mutlaka verecektir. Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'ı, gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder.'' şeklinde konuştu.

Nevşin Mengü, Erdoğan'ın Yunanistan sözlerinden rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri başta Yunanistan'da büyük rahatsızlık oluştururken, Nevşin Mengü'nün sosyal medya paylaşımı tepkiyle karşılandı.

Yunanistan'ın aylardır dünyayı Türkiye'ye karşı kışkırtma çabasına sessiz kalan Mengü, Erdoğan'ın söylemlerinden rahatsız olarak ''Her haftaya bir gerginlik. İsveç Finlandiya kesmedi, Suriye verelim. Suriye olmadı Yunanistan'dan devam.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye karşıtlığı yaparak adeta, teröre destek veren İsveç, Finlandiya ve provokasyon peşinde olan Yunanistan'ın yanında saf tutan Mengü'ye sosyal medyada tepki yağdı.