Türkiye'den vize muafiyeti talebinde bulundular

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Letonya arasındaki karşılıklı ticaretin mobilya gibi sanayi sektörleri ile tarım ve turizm sektörlerinde geliştirilebileceğini ifade etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Baran'ı ziyaret etti.

Baran, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Letonya arasındaki yıllık 250 milyon dolarlık ticaretin yüzde 20'lik bölümünün Ankara tarafından gerçekleştirildiğine işaret ederek, ATO olarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitliliğine bakarak bu rakamı yeterli bulmadıklarını bildirdi.

Baran, karşılıklı ticaretin, mobilya gibi sanayi sektörleri ile tarım ve turizm sektörlerinde geliştirilebileceğini düşündüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Eczacılık ürünlerinin Letonya'nın ithalatında önemli yer tuttuğunu görüyoruz. Türkiye başarılı olduğu bu alanda Letonya'ya ihracat gerçekleştirebilir. Motorlu kara taşıtları, makine, plastik gibi alt sektörleri de öne çıkartarak iş insanlarımızı diyalog oluşturmaları için bir araya getirebiliriz. İlişkilerimizi geliştirmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız."

Letonya'daki yaşlı nüfusun varlığına dikkati çeken Baran, termal sağlık ve yaşlı turizmi konularında da iş birliği yapılabileceğini ifade etti.

Baran, Letonya'nın başkenti Riga'ya Ankara'dan direkt uçuşların başlatılması için Oda olarak girişimlerde bulunabileceklerini de bildirdi.

Vaivars'dan vize muafiyeti talebi

Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars da Türkiye'nin Letonyalı turistlerce en çok tercih edilen ülke olduğuna işaret ederek "Letonyalı turistlerin ülkenizde kalabileceği süre 30 günle sınırlı. Avrupa Birliğinin bazı ülkelerine uygulandığı gibi 90 güne yükseltilmesi isteğinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Vaivars, Letonya'da ileri teknoloji ve kereste, ahşap sektörü ile eko turizm sektörlerinin ön planda olduğuna dikkati çekerek Türkiye'yi bu alanlarda potansiyel bir ortak olarak gördüklerini ve bu alanlarda iş birliği yapmak istediklerini bildirdi.

Riga Havalimanı'nın bir Türk firması tarafından başarılı şekilde işletildiğini ifade eden Vaivars, söz konusu firmanın yeni ihalede de başarılı olarak işletmeyi sürdürmesini arzuladıklarını kaydetti.