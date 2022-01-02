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Dünya Türkiye'den Vietnam'a yardım eli! Tıbbi yardım malzemesi gönderildi
Dünya

Türkiye'den Vietnam'a yardım eli! Tıbbi yardım malzemesi gönderildi

Türkiye, Vietnam'a koronavirüsle mücadelesinde destek olmak amacıyla tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 16:18:00 -
Türkiye'den Vietnam'a yardım eli! Tıbbi yardım malzemesi gönderildi

Koronavirüsle mücadelesini etkin bir şekilde sürdüren Türkiye, dünyaya yardım malzemesi ulaştırmayı sürdürüyor. Ülkemiz tarafından Vietnam'a da koronavirüsle mücadelesine katkı sağlayacak tıbbi yardım malzemeleri gönderildi.

Vietnam'a yapılan yardıma ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vietnam’ın Kovid-19’la mücadelesine katkı sağlayacak tıbbi malzeme yardımımız bugün ulaştı. Girişimci ve insani dış politika şiarıyla dost ülkelerin yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.

 

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