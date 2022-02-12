Türkiye'den vatandaşlarına uyarı! 'Mecbur kalmadıkça...'
Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelere mecbur kalmadıkça gidilmemesi gerektiği uyarısını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelere mecbur kalmadıkça gidilmemesi gerektiği uyarısını yaptı.
Bakanlık, açıklamasında, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.