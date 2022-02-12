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Siyaset Türkiye'den vatandaşlarına uyarı! 'Mecbur kalmadıkça...'
Siyaset

Türkiye'den vatandaşlarına uyarı! 'Mecbur kalmadıkça...'

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelere mecbur kalmadıkça gidilmemesi gerektiği uyarısını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 17:10:00 - 2022-02-12 17:15:18
Türkiye'den vatandaşlarına uyarı! 'Mecbur kalmadıkça...'

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelere mecbur kalmadıkça gidilmemesi gerektiği uyarısını yaptı.

Bakanlık, açıklamasında, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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