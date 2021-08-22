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Gündem Türkiye'den uyanık İngiliz'e mülteci cevabı
Gündem

Türkiye'den uyanık İngiliz'e mülteci cevabı

Dışişleri Bakanlığı, İngiliz basınında yer alan, Türkiye'de Afgan mülteciler için kamp kurulacağı yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlık, böyle bir teklifin gelmesi durumunda kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 23:16:00 -
Türkiye'den uyanık İngiliz'e mülteci cevabı

Dışişleri Bakanlığı, İngiliz basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.''

Uyanık İngiliz'in Afgan mülteciler planı!
Uyanık İngiliz'in Afgan mülteciler planı!

Dünya

Uyanık İngiliz'in Afgan mülteciler planı!

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Yorumlar

icerideki amerikan ozel harpci hain casuslarin asosyal medya yalan, dolan, kaos yonteminin patronu dusman unsur bunlar

..... m
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