Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan uzun süre hac ve umre ziyaretleri için ülkeye misafir kabul etmedi. Ardından ise bir liste oluşturuldu ve söz konusu ülkelerden ziyaretçiler kabul edilmeye başlandı. Belirlenen ülkeler arasında Türkiye yer almadı. Bu sebeple milyonlarca kişi Türkiye’den umreye nasıl ne zaman gidilebileceğini merak ediyor.

Türkiye'den umreye gidiliyor mu? Umre ziyaretleri başladı mı?

17 Ekim itibarıyla iki doz aşı yaptıranların Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edebileceğini duyuran Suudi Arabistan yönetimi, nüfusu kalabalık Türkiye'nin de arasında olduğu Müslüman ülkelere henüz hac ve umre ziyaretlerini açmadı. Konu hakkında ne zaman bir gelişme yaşanacağı ise merak konusu. Suudi Arabistan ayrıca ülkemizde uygulanan Sinovac aşını kabul etmiyor. Kutsal topraklara gidecek olanların; Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarından birini tercih edip 2 doz yaptırmış olma şartları bulunuyor.

Hac ve umre organizasyonu yapan yaklaşık 1000 acente, Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi Kovid-19 "kırmızı listesi"nden çıkarmasını ve hac-umre ziyaretlerinin açılmasını bekliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 27 Şubat 2020'den bu yana Türkiye'den Suudi Arabistan'a umre ve hac uçuşları yapılamıyor.

Suudi Arabistan'da 17 Ekim itibarıyla iki doz aşı yaptıranların Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edebileceğinin duyurulması ve ardından Kabe'de sabah namazı sırasında aralıksız saf tutulması Türk hac ve umre acentelerini, ziyaretlerin açılacak olması adına umutlandırdı.

Yılbaşında ziyaretlerin açılacağını bekleyen bazı firmalar, buna göre hazırlıklarını yapmaya başladı.