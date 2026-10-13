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Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın! Araç sahiplerine ağır fatura riski

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Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın! Araç sahiplerine ağır fatura riski

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte araçlarda kış şartlarına bağlı arıza riski de arttı. Özellikle antifriz seviyesinin yetersiz olması motor bloğunda 150-200 bin TL’ye varan hasara yol açabilirken zamanında değiştirilmeyen fren balataları da maliyeti katlayabiliyor.

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Foto - Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın! Araç sahiplerine ağır fatura riski

Uzmanlar, araçların yalnızca yağ değişimi ve rutin bakımlarla takip edilmesinin yeterli olmadığına dikkat çekerek akü, antifriz, motor yağı, elektrik sistemi ve ön düzen aksamı gibi birçok noktanın düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

#2
Foto - Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın! Araç sahiplerine ağır fatura riski

Araç servis bakım işletme müdürü Ziya Çorumlu, "Şunu düşünmek gerekiyor araçlar, bir yerden başka bir yere ulaşmamızı sağlayan önemli ulaşım araçlarıdır. Bu nedenle kış ayları gelmeden önce araçlarımızın gerekli kontrollerden geçirilmesi büyük önem taşıyor. İlk etapta araçta bulunan 20 nokta kontrolünden geçirilmesi gerekiyor. Bu kontroller kapsamında akü ölçümü yapılmalı, antifriz seviyesi ve donma derecesi kontrol edilmeli. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte akü kaynaklı sorunlar daha sık yaşanabiliyor. Aynı şekilde, antifriz ölçümünün yapılması da motorun soğuk hava şartlarından zarar görmesini önlemek açısından büyük önem taşıyor. Yağ, antifriz ve diğer bakım noktalarının kontrol edilmesi, kış aylarında araçların daha güvenli kullanılmasına yardımcı oluyor. Araç sahipleri genellikle bakım işlemlerini yalnızca belirli kilometre aralıklarında yaptırmayı düşünüyor. Ancak araçların mevcut durumunu daha yakından takip edebilmek için bu aralıkların dışında da kontrol edilmesi gerekiyor. Nasıl ki vücudumuzun sağlığını korumak için belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçiyorsak araçlarımızı da üç ayda bir 20 nokta kontrolünden geçirmek faydalı olacaktır. Aracın yağ sisteminde veya elektrik aksamında herhangi bir sorun olup olmadığı tespit edilebilir. Belirlenen arızaların erken aşamada giderilmesi, ilerleyen süreçte daha büyük sorunların yaşanmasını önleyebilir. Araç sahiplerinin araçlarını iyi tanımaları, güvenilir servislerle ve yetkili bayilerle iletişim halinde olmaları da bu açıdan önem taşıyor" dedi.

#3
Foto - Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın! Araç sahiplerine ağır fatura riski

Öngörü üzerine araçların parça değişiminin aksatılmaması gerektiğini anlatan Ziya Çorumlu, "Özellikle fren balatalarının değişim aralığı konusunda kesin bir kilometre sınırı vermek doğru değildir. Fren balatalarının kullanım ömrü, sürüş alışkanlıklarına ve aracın kullanıldığı yol şartlarına göre değişiklik gösterir. Dağlık, engebeli veya yokuşlu yollarda kullanılan araçlarla düz yollarda kullanılan araçların fren balataları aynı sürede aşınmayabilir. Bu nedenle balataların durumu düzenli olarak kontrol edilmeli ve değişim ihtiyacı uzmanlar tarafından belirlenmelidir. Fren balatalarının zamanında değiştirilmemesi, ilerleyen süreçte fren disklerinde de hasara yol açabilir. Böyle bir durumda yalnızca balata değişimi yeterli olmayabilir ve disklerin de değiştirilmesi gerekebilir. Bu da araç sahibinin karşılaşacağı maliyeti önemli ölçüde artırabilir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın! Araç sahiplerine ağır fatura riski

Çorumlu, "Kış bakımı açısından antifriz kontrolü de hayati önem taşıyor. Antifrizin donma derecesi ölçülmez ve gerekli durumlarda değişimi yapılmazsa düşük sıcaklıklarda motor bloğunda ciddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin, antifriz kontrolü ve değişimi yaklaşık 500-600 lira gibi bir maliyet oluşturabilirken gerekli önlemlerin alınmaması durumunda motor bloğunda oluşabilecek hasarlar çok daha yüksek masraflara neden olabilir. Bu tür arızaların maliyeti, hasarın boyutuna bağlı olarak 150-200 bin liraya kadar çıkabilir.

#5
Foto - Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın! Araç sahiplerine ağır fatura riski

Benzer şekilde, fren balatalarının değişimi yaklaşık 3-4 bin lira tutabilirken fren disklerinin de zarar görmesi durumunda toplam maliyet 15 bin liraya ulaşabilir. Bu nedenle araç sahiplerinin küçük gibi görünen bakım işlemlerini ihmal etmemesi gerekiyor. Zamanında yapılan kontroller ve gerekli bakımlar, hem sürüş güvenliğini artırıyor hem de ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek yüksek maliyetli arızaların önüne geçilmesine yardımcı oluyor" diye konuştu.

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