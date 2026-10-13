Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın! Araç sahiplerine ağır fatura riski

Araç servis bakım işletme müdürü Ziya Çorumlu, "Şunu düşünmek gerekiyor araçlar, bir yerden başka bir yere ulaşmamızı sağlayan önemli ulaşım araçlarıdır. Bu nedenle kış ayları gelmeden önce araçlarımızın gerekli kontrollerden geçirilmesi büyük önem taşıyor. İlk etapta araçta bulunan 20 nokta kontrolünden geçirilmesi gerekiyor. Bu kontroller kapsamında akü ölçümü yapılmalı, antifriz seviyesi ve donma derecesi kontrol edilmeli. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte akü kaynaklı sorunlar daha sık yaşanabiliyor. Aynı şekilde, antifriz ölçümünün yapılması da motorun soğuk hava şartlarından zarar görmesini önlemek açısından büyük önem taşıyor. Yağ, antifriz ve diğer bakım noktalarının kontrol edilmesi, kış aylarında araçların daha güvenli kullanılmasına yardımcı oluyor. Araç sahipleri genellikle bakım işlemlerini yalnızca belirli kilometre aralıklarında yaptırmayı düşünüyor. Ancak araçların mevcut durumunu daha yakından takip edebilmek için bu aralıkların dışında da kontrol edilmesi gerekiyor. Nasıl ki vücudumuzun sağlığını korumak için belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçiyorsak araçlarımızı da üç ayda bir 20 nokta kontrolünden geçirmek faydalı olacaktır. Aracın yağ sisteminde veya elektrik aksamında herhangi bir sorun olup olmadığı tespit edilebilir. Belirlenen arızaların erken aşamada giderilmesi, ilerleyen süreçte daha büyük sorunların yaşanmasını önleyebilir. Araç sahiplerinin araçlarını iyi tanımaları, güvenilir servislerle ve yetkili bayilerle iletişim halinde olmaları da bu açıdan önem taşıyor" dedi.