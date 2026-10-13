Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 25 kişi gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'nın CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da, Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Başkent'te, Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde 2. dalga operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Operasyonun, "suç örgütü kurma, yönetme veya üyelik, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma" nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.