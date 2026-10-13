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Gündem Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 25 kişi gözaltına alındı
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Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 25 kişi gözaltına alındı

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Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 25 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da, Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te, Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde 2. dalga operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Operasyonun, "suç örgütü kurma, yönetme veya üyelik, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma" nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.

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Yorumlar

arada bir değişik belediyeyede yapsanız iyi olur sahada algı cok fazla

gercekten parti yada belediye değiştirenler sahada pek iyi karsılanmıyor haberiniz olsun sahada algı cok fazla ne kadar söylesenizde artık yapılanlar tek parti olarak algılanıyor <<

Deli İbo

Parti değiştirenler, CHP Yönetiminin hırsızlığa bulaştıramadığı insanlar. Adamlar bur önce CHP'den kurtulup, siyasi hayatına mal olabileceğine rağmen, en azından temiz kalabilmek için CHP'den kaçıyorlar. CHP'nin ayrılanlar, içeride olanlar, mahkemesi sürenler baksanıza adamlar Hırsızlık Çetesi kurmuşlar. Allah bu milleti seviyor ki bunların imtihanını Belediyeleri kazandırmak la yaptı, birde bunlar hükümet olsa idi bu vatanın hali nice olurdu.
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