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Spor
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Eyvah ki ne eyvah! Fenerbahçe’ye Aston Villa maçı öncesi çok kötü haber

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Eyvah ki ne eyvah! Fenerbahçe’ye Aston Villa maçı öncesi çok kötü haber

Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesinde kötü haber geldi. Kritik isim, takımın son antrenmanında sahaya çıkmadı.

#1
Foto - Eyvah ki ne eyvah! Fenerbahçe’ye Aston Villa maçı öncesi çok kötü haber

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşması öncesinde Romelu Lukaku'nun sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Eyvah ki ne eyvah! Fenerbahçe’ye Aston Villa maçı öncesi çok kötü haber

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon sürecine girdi.

#3
Foto - Eyvah ki ne eyvah! Fenerbahçe’ye Aston Villa maçı öncesi çok kötü haber

Tecrübeli futbolcu, Aston Villa maçı öncesindeki son antrenmanda takımla birlikte çalışmak yerine salonda bireysel çalışmalarını sürdürdü.

#4
Foto - Eyvah ki ne eyvah! Fenerbahçe’ye Aston Villa maçı öncesi çok kötü haber

Lukaku'nun son antrenmanda takımla çalışmaması, kritik karşılaşma öncesinde forma giyip giyemeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Belçikalı yıldızın Aston Villa karşısında oynayıp oynamayacağına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

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