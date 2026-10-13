Eyvah ki ne eyvah! Fenerbahçe’ye Aston Villa maçı öncesi çok kötü haber
Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesinde kötü haber geldi. Kritik isim, takımın son antrenmanında sahaya çıkmadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesinde kötü haber geldi. Kritik isim, takımın son antrenmanında sahaya çıkmadı.
Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşması öncesinde Romelu Lukaku'nun sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
A Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon sürecine girdi.
Tecrübeli futbolcu, Aston Villa maçı öncesindeki son antrenmanda takımla birlikte çalışmak yerine salonda bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Lukaku'nun son antrenmanda takımla çalışmaması, kritik karşılaşma öncesinde forma giyip giyemeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Belçikalı yıldızın Aston Villa karşısında oynayıp oynamayacağına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.
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