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Dünya Trump'ı takan yok! Enerji anlaşması çöp oldu
Dünya

Trump'ı takan yok! Enerji anlaşması çöp oldu

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Trump'ı takan yok! Enerji anlaşması çöp oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasını öngören anlaşmanın yürürlükte olduğunu savundu. Zelenskiy’nin Rusya’ya yönelttiği ihlal suçlaması sorulan Trump, her iki tarafın da anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürdü.

Moskova ile Kiev arasındaki enerji ateşkesine ilişkin karşılıklı açıklamalar sürerken Trump, iki liderin de anlaşmaya destek verdiğini söyledi. Ohio’daki seçim mitingine gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, ateşkesin halen geçerli olup olmadığı sorusuna olumlu yanıt verdi.

Trump, “Evet (anlaşmayı) kabul ettiler

Neden biliyor musun? Çünkü kabul ettiklerini ben söyledim. İşte bu yüzden kabul ettiler; çünkü onların kabul ettiğini söyledim.” ifadelerini kullandı. Savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, “Bu savaş tam bir felaket.” dedi.

ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, "Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Buna bakmamız lazım, çünkü her iki taraftan da ihlaller oldu." değerlendirmesini yaptı.

Trump, sadece Putin'in anlaşmayı desteklediği, ancak Zelenskiy'nin desteklemediği yönündeki haberlere katılmadığını kaydederek, iki liderin de anlaşmaya destek verdiğini savundu.

Putin, anlaşma yapmayı Zelenskiy'den daha fazla istiyor

Daha sonra iki ülke arasındaki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor, Zelenskiy'nin de anlaşma yapmasını istemesini sağlamalıyız. Bence Putin, anlaşma yapmayı Zelenskiy'den daha fazla istiyor." değerlendirmesini yaptı.

İki liderin de anlaşma yapmak istediğini, ancak nasıl anlaşacaklarını bilmediklerini savunan ABD Başkanı, Putin ve Zelenskiy'nin anlaşmasını sağlamaları gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca, Rusya ile yaptıkları dizel anlaşmasının sadece ABD için değil, tüm dünya için önemli bir anlaşma olduğunu ve bunu tüm ülkeler için yaptığını dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna ve Rusya arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda sağlandığını açıkladığı ateşkesin "Rusya tarafından" ihlal edildiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

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