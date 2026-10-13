Taşımacılık sektörüne ceza yağacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde mevzuata aykırı davranan gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak idari para cezalarını yeniden belirledi. İhlallere göre cezalar 3 bin 187 lira ile 50 bin lira arasında değişecek.
Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde mevzuata aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi; ihlallere 3 bin 187 lira ile 50 bin lira arasında ceza verilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak idari para cezalarını yeniden düzenledi.