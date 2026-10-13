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Aktüel Taşımacılık sektörüne ceza yağacak
Aktüel

Taşımacılık sektörüne ceza yağacak

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Taşımacılık sektörüne ceza yağacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde mevzuata aykırı davranan gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak idari para cezalarını yeniden belirledi. İhlallere göre cezalar 3 bin 187 lira ile 50 bin lira arasında değişecek.

Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde mevzuata aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi; ihlallere 3 bin 187 lira ile 50 bin lira arasında ceza verilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak idari para cezalarını yeniden düzenledi.

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