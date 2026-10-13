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Dünya İpler geriliyor: Fransa'dan, Rus gemisine operasyon!
Dünya

İpler geriliyor: Fransa'dan, Rus gemisine operasyon!

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İpler geriliyor: Fransa'dan, Rus gemisine operasyon!

Fransız donanması, Hint Okyanusu’nda Rusya’nın gölge filosuyla bağlantılı olduğu ve sahte bayrak taşıdığı şüphesi bulunan DF Peak adlı petrol tankerini durdurdu.

Fransız donanması, Hint Okyanusu’nda Rusya’nın gölge filosuyla bağlantılı olduğu ve sahte bayrak taşıdığı şüphesi bulunan DF Peak adlı petrol tankerini durdurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının Hint Okyanusu’ndaki Fransız adası Réunion’un güneyinde yakıt taşıma faaliyetlerine karışan ve sahte bayrak altında seyrettiğinden şüphelenilen bir gemiyi durdurduğunu açıkladı.

Macron, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Fransız donanması, Réunion Adası’nın 450 deniz milinden daha fazla güneyinde DF Peak petrol tankerini durdurdu” dedi.

Operasyona ait görüntüleri paylaşan Macron, “Fransa, gölge filoyla mücadele etmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı. “Gölge filo” terimi, Rusya’nın Batı yaptırımlarını aşmak için kullandığı gemileri tanımlamak üzere kullanılıyor.

Benin bayrağı taşıyan DF Peak petrol tankeri, Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı gemiler listesinde yer alıyor. Tankerin, “Kaliningrad” adını taşıdığı 25 Haziran 2024’ten bu yana Rus gölge filosuna ait olduğundan şüpheleniliyor.

Fransız Genelkurmayı ise X platformundan yaptığı açıklamada, “Gemiye çıkan denetim ekibinin gerçekleştirdiği belge kontrolü, gemide çekilen bayrağın usulsüzlüğüne ilişkin şüpheleri doğruladı” ifadelerini kullandı. Açıklamada, geminin rotasının Fransız donanmasına ait birimlerin refakatinde değiştirildiği belirtildi.

Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde şu anda 700’den fazla gemi bulunuyor.

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