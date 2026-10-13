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Dünya Hürmüz’de dört gemiye şüpheli saldırı: Üç tanker ve bir konteyner gemisi vuruldu
Dünya

Hürmüz’de dört gemiye şüpheli saldırı: Üç tanker ve bir konteyner gemisi vuruldu

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Hürmüz’de dört gemiye şüpheli saldırı: Üç tanker ve bir konteyner gemisi vuruldu

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda 11 Ekim’de dört ticari geminin bilinmeyen mühimmatlarla vurulduğunu bildirdi. Olayların çevresel etkileri henüz bilinmiyor.

UKMTO’nun açıklamasına göre şüpheli saldırıların üçü boğazdan çıkış yapmaya çalışan tankerlere yönelik gerçekleşti. Diğer olayda ise boğazın giriş yönünde ilerleyen bir konteyner gemisi vuruldu.

MÜRETTEBAT VE ÇEVRESEL ETKİLERE İLİŞKİN BİLGİLER SINIRLI

UKMTO, Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapmaya çalışan 3 tanker ile boğazın giriş yönünde ilerleyen 1 konteyner gemisinin bilinmeyen mühimmatlar tarafından vurulduğunu açıkladı. Tankerlerden birindeki mürettebatın güvende olduğu aktarılırken, saldırıların herhangi bir çevresel etkiye yol açıp açmadığının bilinmediği kaydedildi. Tamamı 11 Ekim’de yaşanan saldırılarla ilgili inceleme başlatıldığı vurgulandı. Bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli her türlü durumu UKMTO’ya bildirme çağrısında bulunuldu.

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