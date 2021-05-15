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Gündem Türkiye'den uluslararası basını hedef alan İsrail'e sert tepki!
Gündem

Türkiye'den uluslararası basını hedef alan İsrail'e sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör devleti İsrail'in, uluslararası basını hedef aldığını bildirerek sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 21:12:00 - 2021-05-15 21:16:38
Türkiye'den uluslararası basını hedef alan İsrail'e sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör devleti İsrail'in, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldığını bildirdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki göstererek şunları kaydetti:

"İsrail, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldı. Hiçbir değer ve sınır tanımayan İsrail zulmünü lanetliyoruz. İşgal bitene ve tüm Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek."

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