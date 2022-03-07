Türkiye'den Ukrayna'ya uçak gidiyor mu?
Türkiye Moldova uçuşları iptal mi? Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye Ukrayna'ya uçuşlarla ilgili bir karar almıştı. Peki, Ukrayna uçuşları başladı mı?
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle THY bazı ülkelere ilişkin uçuşları durdurma kararı uyguluyordu. Son yapılan açıklamada uçuş durdurma kararının süresinin uzatıldığı duyuruldu.
Türkiye'den Ukrayna'ya uçak gidiyor mu?
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "22 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." bilgisine yer verildi.