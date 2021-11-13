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Teknoloji Türkiye'den Tunus'a "ANKA İHA" teslimatı
Teknoloji

Türkiye'den Tunus'a "ANKA İHA" teslimatı

TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ANKA İHA'nın Tunus’a yönelik ilk teslimatları başarıyla gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:16:00 -
Türkiye'den Tunus'a "ANKA İHA" teslimatı

Tunus Savunma Bakanlığı, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile ANKA İHA tedariki ile ilgili geçtiğimiz aylarda bir sözleşme imzalamıştı.

Sözleşme; Tunus Hava Kuvvetleri’ne, 80 milyon ABD doları bedel ile 3 adet ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 3 adet Yer Kontrol İstasyonu (YKI) teslim edilmesini içeriyordu.

SavunmaSanayiST.com tarafından savunma kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Tunus Hava Kuvvetleri, Orta İrtifa – Uzun Dayanım (MALE) sınıfı ANKA İHA’ları kısa süre önce envanterine kattı. TUSAŞ tarafından ANKA’nın ilk ihracat müşterisi olan Tunus’a yönelik son kafile teslimatının ise gelecek yıl gerçekleştirileceği öngörülüyor.

ANKA-S İnsansız Hava Aracı

TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA-S İnsansız Hava Aracı, gece/gündüz ve kötü hava şartları da dahil; keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı, hedef imhası görevlerine yönelik faydalı yüklerle teçhiz edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ANKA-S İHA, 30.000ft irtifada 24 saat havada kalabilmekte ve 250 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir.

Ancak TUSAŞ’ın ‘Yeni Nesil ANKA’ olarak adlandırdığı konfigürasyon ise 30 saat havada kalabilmekte ve 350 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir. Yeni Nesil ANKA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunmaktadır.

Bundan sonra TUSAŞ, ANKA Projesi kapsamında Yeni Nesil ANKA konfigürasyonunun üretimini gerçekleştirecektir. SatCom (Uydu İletişimi) faydalı yükü ise opsiyonel olacaktır.

SavunmaSanayiST

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