0553 313 94 23

Türkiye'den Trump'ın açıklamalarına peş peşe sert tepkiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabalarının bölgede daha fazla şiddet ve acıya yol açacağı uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir." dedi.

22 Mart 2019 Cuma 06:23
Türkiye'den Trump'ın açıklamalarına peş peşe sert tepkiler

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD’nin, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Kalın'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Uluslararası hukukun, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına aldığını belirten Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in, Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir."

İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor


ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 06:23
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Golan Tepeleri
  3. İsrail
  4. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akraba kavgası kanlı bitti
    1. Akraba kavgası kanlı bitti
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet..
    3. AB ile İngiltere yeni Brexit..
    4. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı..
    5. Bakan Soylu'dan flaş sözler: CHP'nin..
    6. Bakan Pakdemirli'den destek ödemesi..
    7. Türkiye'den Trump'ın açıklamalarına..
    8. Yeni Zellanda Dışişleri Bakanı..
    9. Başkent’te TIR’a bağladıkları kamyonu..
    10. Yeni Zelanda devlet televizyonundan..
    11. AYM'den 5 parti hakkında suç duyurusu
    12. Üst geçidi kullanmayan şahıs..
    13. AB ile İngiltere'nin yeni Brexit..
    14. Bodrum’da Ahmet Aras’la yepyeni bir..
    15. Dr. Hıdır’dan Muğlalılara açık çağrı:..
    16. Mehmet Tosun; “Bodrumumuzun 50 Yıllık..
    17. Beş katlı binanın zemin katında çıkan..
    18. AB ile İngiltere Başbakanı May'in yeni..
    19. Yanan aracına hortumla müdahale etti
    20. AB ile İngiltere Başbakanı May yeni..
    21. Park halindeki otomobil yandı
    22. Yıldırım'dan '500 bin istihdam'..
    23. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de..
    24. Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma..
    25. 10 numara yağ deposundaki yangında 1..
    26. Kocaeli'de sanayi sitesindeki yangın
    27. Tem otoyolunda trafik kazası... 3..
    28. AB'den İngiltere'ye seçenekli erteleme..
    29. Türk hackerlardan ABD ve darbeci..
    30. Musul'da feribot faciasında ölü sayısı..
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!