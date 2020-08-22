Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin

Kariye Camii'nin ibadete açılmasından rahatsız olan Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a Türkiye'den tokat gibi bir yanıt geldi.

"UNESCO sözleşmesine aykırılık teşkil etmiyor"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan tepki çeken açıklama ile ilgili, "Bir dünya miras alanında yapılan statü değişikliği, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye aykırılık teşkil etmemektedir." ifadelerini kullandı.

"Kariye Camii, tıpkı Ayasofya Camii gibi Türkiye'nin mülkiyetinde"

Sözcü Aksoy, konuya dair sorulan soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Kariye Camii'nin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi Türkiye'nin mülkiyetinde olan bir kültür varlığı olduğunu vurguladı.

"Türkiye tüm kültürel varlıklarını en titiz şekilde koruyor"

Türkiye'de bulunan kültürel varlıkların en titiz şekilde koruduğunu bildiren Aksoy, Türkiye'nin kültür ve tarihinden gelen hoşgörü geleneğinin ve uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve sorumluluklarının çerçevesinde tüm kültürel varlıklarını en titiz şekilde korumakta olduğunu Yunanistan'a bildirdi.

"Bize söz söyleyecek en son ülkesin"

Yunanistan'ın ülkesindeki Osmanlı cami ve mescitlerini kiliseye dönüştürdüğünü anımsatan Hami Aksoy, "Altını çizmek isteriz ki, bir dünya miras alanında yapılan statü değişikliği, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye aykırılık teşkil etmemektedir." dedi. Aksoy, kendi topraklarındaki Osmanlı mirası cami ve mescitleri kiliseye çeviren Yunanistan'ın, diğer dinlere saygı konusunda Türkiye'ye söz söyleyecek en son ülke olduğunu kaydetti.

Yunanistan'a Müslümanların ibadet hakkına saygı çağrısı

Yunanistan'ın ülkesinde bulunan Türk azınlığın insan hak ve özgürlüklerini uluslararası anlaşmalara karşın her türlü baskıcı uygulama ile kısıtladığını belirten Aksoy, Yunanistan’ın bu konuda Türkiye'ye ders vermeye kalkmasının ise hadsizlik olduğunu vurguladı. Yunanistan’ın tarihsel kompleksleriyle bölgede suni gündemler yaratma çabasının başarısızlığa mahkum olduğunu belirten Aksoy, Yunanistan’ı bir kez daha tarihi ile barışmaya ve Müslümanlar'ın kendi ülkesinde ibadetlerini yerine getirmeleri için gereken imkanları sağlamaya çağırdı.

Kariye Camii müjdesi

86 sene aranın ardından Ayasofya Camii 24 Temmuz tarihinde kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açılmış, hasret sona ermişti. Müslümanları sevince boğan olaydan sonra bir müjdeli haber daha geldi.

1945 yılında Bakan Kurulu’nun kararı ile beraber müzeye dönüştürülen Kariye Camii'nin de tekrardan ibadete açılacağı duyuruldu.

Yunanistan çıldırdı: Türkiye bir defa daha meydan okuyor

Karardan rahatsızlık duyan Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlığı, bunun uluslararası topluma yönelik bir meydan okuma daha olduğunu öne sürerek Türkiye'nin UNESCO dünya mirası eserlerine yönelik uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği yönünde skandal iddialarda bulundu ve küstahlık yaparak Türkiye'yi sözde 21. yüzyıla geri dönmeye çağırdı.