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Siyaset Türkiye'den terör saldırısına sert tepki
Siyaset

Türkiye'den terör saldırısına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınayan bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 16:35:00 -
Türkiye'den terör saldırısına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de bugün bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınarken hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Pakistan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Peşaver'de bugün bir camiye düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Yaralananlara acil şifa dileklerinin yer aldığı açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

 

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