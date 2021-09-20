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Siyaset Türkiye'den tepki: Kınıyoruz
Siyaset

Türkiye'den tepki: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki Perm Devlet Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 17:49:00 -
Türkiye'den tepki: Kınıyoruz

Türkiye, Rusya'daki Perm Devlet Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu’nda Perm Devlet Üniversitesi’nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesinde öğrenci olduğu belirlenen bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirmişti. Saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

 

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