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Siyaset Türkiye'den tepki: En güçlü şekilde lanetliyoruz
Siyaset

Türkiye'den tepki: En güçlü şekilde lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "(İsveç'te) Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun Kopenhag'da tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 17:44:00 -
Türkiye'den tepki: En güçlü şekilde lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "(İsveç'te) Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun Kopenhag'da tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına tepki gösteren Bakanlık, "Bu iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi her gün Avrupa’nın bir yerinde meydana gelen ırkçı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır" açıklamasını yaptı.

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