Türkiye'den tepki: En güçlü şekilde lanetliyoruz
Dışişleri Bakanlığı, "(İsveç'te) Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun Kopenhag'da tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, "(İsveç'te) Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun Kopenhag'da tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına tepki gösteren Bakanlık, "Bu iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi her gün Avrupa’nın bir yerinde meydana gelen ırkçı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır" açıklamasını yaptı.