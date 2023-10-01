Türkiye’den tarım arazisi toplayan Bill Gates, şimdi de gözüne onları kestirdi! Vay vay vay

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Türkiye’den tarım arazisi topladığı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates’in, şimdi de ağaçları gözüne kestirdiğini belirtti. Altınok, “ 'Bilim insanı mıyız yoksa aptal mı, hangisi olmak istiyorsunuz?' diyen Gates'in karşısında ‘aptalların safında’ kalmayı tercih ediyorum” ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

“Ferari'sini kiraya verip bisiklete binen bilge, dünyanın iyilik meleği Bill Gates şimdi de ağaçları gözünü kestirmiş. Şöyle diyor:

"Ağaç dikmiyorum. Ağaç dikmenin faydası hâlâ kanıtlanmamış bir şey. Ağaçların iklim için iyi olduğuna sadece aptallar inanır. Bazı insanlar yeterince ağaç dikmeyle iklim sorununun tamamen çözülebileceğini düşünüyor. Bu tamamen saçmalık. Biz bilim insanı mıyız, yoksa aptal mıyız? Hangisi olmak istiyoruz?"

Evet, ağaçların çimen veya kar gibi toprağı örtebilecek diğer şeylerle karşılaştırıldığında araziyi daha karanlık hale getirdiğini, karanlık yüzeylerin daha fazla ısıyı emdiğini, hapsettiğini, sonuçta da yerel iklimi ısıttığını iddia edenler var.

Tıpkı küreyi ısıtmamak için doğal et yerine sentetiğinin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen "akıllılar" gibi.

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Ben hedeflerinin doğal hayatı korumak kılıfıyla insanı ve insanlığa dair ne varsa yok etmek olduğunu düşünüyorum.

Bu yüzden de "Bilim insanı mıyız yoksa aptal mı, hangisi olmak istiyorsunuz?" diyen Gates'in karşısında "aptalların safında" kalmayı tercih ediyorum.

Mesela, "Mars'a gideceğime aşıyla hayat kurtarırım" dediğinde, "Sen ne diyorsan tam tersi" demiştim. Pandemi dayatmasına, zorunlu aşıya, yasaklara karşı çıkmamda da bu pratik formülün çok faydasını gördüm.

Size de tavsiye ederim.”