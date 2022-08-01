Türkiye'den tarihi petrol hamlesi! Resmen başladı

Enerjide dışa bağımlılığı sıfırlamak için Mavi Vatan'ın yanı sıra karada da arama ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veren Türkiye, geçmişte açılan ancak türlü nedenlerle kapatılan sondaj noktalarını da yeniden mercek altına aldı.

8 kuyu açılacak

Petrol arama ve çıkarma çalışmalarının en yoğun olduğu bölgelerden biri Adana. Yıllar önce 'petrol yok' denilerek kapatılan ancak sonrasında 1 milyar dolarlık rezerv fışkıran Adana'daki iki kuyuda üretim son sürat devam ediyor. İki kuyuya yenilerinin eklenmesi için de yeni sondaj çalışmaları bölgede sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede yıl sonuna kadar 8 kuyu daha açılacağının müjdesini vermişti.

Günlük 120 varil petrol

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'yi sevindiren gecikmeli keşif bölge halkını da yıllar sonra mutlu etmiş. "Çukurova 1" ve "Çukurova-2" isimleri verilen kuyular günlük 120 varil petrol üretiyor. Çeyrek asırlık gecikme ile gelen mutluluk yüzlere olduğu kadar ifadelere de yansıyor. Kuyuların bulunduğu Ceyhan Soysallı Mahallesi sakini Hüseyin Gürkan, eskide yaşananları ve buna tepkisini şöyle dile getirdi: "1998 depremi sonrasında oluşan toprak çatlaklarından sonra köyümüzde petrol sızıntıları oluşmuştu. Fakat o dönem buraya gelen şirketler 'petrol yok' dedi."

Bölgede yapılan sondaj ve petrol çıkarma çalışmaları nedeniyle mahallede trafik artmış. Günlük 20'ye yakın tanker gelip geçiyor. Keşifler Türkiye'ye yeni kaynak olduğu kadar bölge halkına da istihdam kapılarını açıyor. Yapılan çalışmaların yanında petrol kuleleri bölge halkının istihdamına da katkıda bulunuyor. Kuyularda sondaj çalışmaları için işe alınandan, kulelerin güvenliğini sağlamaya kadar birçok işe mahallelinin alındığını söyleyen mahalle sakini Halil Taban, "Yaklaşık 15 kişi sadece bizim köyümüzden petrol kuyuları sayesinde iş sahibi oldu. Petrol üretimi bu kadar yüklü olmasa bunca kişiyi istihdam etmezlerdi" şeklinde konuştu. Soysallı Mahallesi'nde oturan Mehmet Sever de mutluluğunu, "Yıllarca bizleri oyaladılar ancak çalışan kuyuları gördükçe mutlu oluyorum. Hem ülkemiz adına hem de köyümüz adına önemli başarılara imza atılıyor" sözleriyle dile getirdi.

Diyarbakır'da

Kapatılan kuyuların yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Anadolu'nun farklı noktalarında yeni petrol arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu noktalardan biri de Diyarbakır Hazro. Malatya'da kapatılan kuyular görüntüledikten sonra ismini taşıdığı cihan pehlivanı Koca Yusuf gibi azametli duran sondaj kulesi Koca Yusuf'la karşılaşıldı. TÜBİTAK ile birlikte geliştirilen, üretimi ve montajı tamamen Türkiye'ye ait 5 bin metre derinliğe kadar inebilen ilk yerli ve milli sondaj kulesi Koca Yusuf. Koca Yusuf, Hazro'daki kuyularda derine inme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hala sondaj çalışmaları devam eden birçok kuyu bulunurken sismik taramalarla belirlenen yeni rezerv alanlarının inşaat çalışmaları da devam ediyor. 1982 yılında kapatılan Varınca petrol kuyularının yeniden açılması ile birlikte Hazro bölgesinde 9 farklı alanda saha inşaatı ve sondaj çalışma işlemleri devam ediyor.

Yeni rezerv noktaları hazır

Sismik aramalar ve 3 boyutlu taramalar ile petrol olduğu belirlenen alanlarda ekipler hemen hazırlıklarını yapıyor. Bu kapsamda rezervin etrafında ekiplerin rahat çalışması için betonlama çalışmaları yapılıyor ve bölgeye herhangi bir zarar gelmemesi için tel örgüler ile çevreleniyor. Daha sonrasında ise mud-pit olarak adlandırılan sondaj sırasında çıkarılan toprak ve çamurun aktarıldığı havuzlar inşa ediliyor ve sondaj işlemlerine hazır halde bekletiliyor.