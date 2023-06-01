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Ekonomi Türkiye'den tamı tamına değeri 42 dolarlık kaynak! Dev doğal gaz anlaşması ticaret köprüsü kuracak! İşte açıklaması
Ekonomi

Türkiye'den tamı tamına değeri 42 dolarlık kaynak! Dev doğal gaz anlaşması ticaret köprüsü kuracak! İşte açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-01 01:01:00 - 2023-06-01 01:15:23
Türkiye'den tamı tamına değeri 42 dolarlık kaynak! Dev doğal gaz anlaşması ticaret köprüsü kuracak! İşte açıklaması

Tanzanya hükümeti ile yatırımcı şirketler arasında anlaşma! Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacak 289 milyar dolarlık kaynağı bulunan Türkiye'nin petrol, doğal gaz keşifleri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Togg gibi yerli ve milli adımlarıyla cari açık meselesine çözüm bulunacağı vurgulanıyor. Öte yandan son dakika gelen habere göre: Tanzanya hükümeti ile yatırımcı şirketler arasında sıvılaştırılmış doğal gaz projesinde imza aşamasına gelindi. Yaklaşık 42 milyar doları...

Tanzanya hükümeti ile yatırımcı şirketler arasında sıvılaştırılmış doğal gaz projesinde imza aşamasına gelindi. Yaklaşık 42 milyar doları bulan doğal gaz projesi için imzalar gelecek ay resmen atılacak.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Enerji Bakanı January Makamba, Hint Okyanusu'ndaki gaz kaynaklarının çıkarılarak ihraç terminali üzerinden dünyaya satılmasını öngören proje için taraf şirketlerle uzlaşıya varıldığını duyurdu.

Projenin büyüklüğü ve koordinasyonu için hükümetin özel ofis kurduğunu ifade eden Makamba, projenin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ve istihdam oluşturacağını dile getirdi.

DEĞERİ 42 MİLYAR DOLAR

Yaklaşık 42 milyar doları bulan doğal gaz projesi için hükümet ve yatırımcı şirketler arasındaki imzalar gelecek ay atılacak.

Equinor, Shell ve Exxon Mobil'in ortak olduğu ve yıllardır askıda bekleyen proje, onay ve müzakere için de gelecek ay meclise gelecek.
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