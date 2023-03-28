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Siyaset Türkiye'den Suudi Arabistan'a taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den Suudi Arabistan'a taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 17:20:00 -
Türkiye'den Suudi Arabistan'a taziye mesajı

Türkiye, Suudi Arabistan'da 20 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı otobüs kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kazada 20 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından dolayı büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Umrecileri taşıyan otobüs kaza yaptı

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Abha ve Muhayil Asir kentleri arasında freni boşalan yolcu otobüsü bir köprüye çarpmıştı.

Umrecileri taşıyan otobüsün kazanın etkisiyle devrilerek alev alması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti. Yemen medyasında ise kaza yapan otobüsün, Yemenli umre ziyaretçilerini taşıdığı haberi yer almıştı.

 
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