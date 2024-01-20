Türkiye'den Suudi Arabistan'a doğal taş ihracatı yüzde 71 arttı

Türkiye’de doğal taş ihracatında lider konumunda olduklarını paylaşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, rotayı Suudi Arabistan’a çevirdiklerini belirtti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 21-25 Ocak 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan’a "Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu” gerçekleştirecek.

Türkiye’de doğal taş ihracatında lider konumunda olduklarını paylaşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Alimoğlu, 2023 yılında dünya ekonomilerindeki resesyon, Türkiye’deki yüksek enflasyon, düşük döviz kurları, işçilik maliyetlerindeki artış ve finansmana erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye doğal taş sektörünün yüzde 8’lik kan kaybı yaşadığını, 2022 yılında 2 milyar 96 milyon dolar olan doğal taş ihracatının 1 milyar 936 milyon dolara gerilediğini, bu kaybı durdurmak için pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdiklerini kaydetti.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerdeki olumlu seyrin ihracat rakamlarına olumlu yansıdığını 2023 yılı ihracat rakamlarında gördüklerinin altını çizen Alimoğlu, "Türk doğal sektörümüzün Suudi Arabistan’a ihracatı 2023 yılında yüzde 39’luk artışla 82 milyon dolardan 114 milyon dolara çıktı. Ege Maden İhracatçıları Birliğimizden Suudi Arabistan’a yapılan doğal taş ihracatında ise daha başarılı bir grafik ortaya koyduk. 2022 yılında 14 milyon dolar olan ihracatımız 2023 yılında yüzde 71’lik artışla 24 milyon dolara yükseldi. Bu ihracatın tamamı işlenmiş ürünlerden oluşuyor. Hedefimiz Suudi Arabistan’a ihracatta orta vadede 500 milyon dolara yükselmek" diye konuştu. (İLKHA)

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