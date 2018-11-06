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Türkiye'den Suriye'ye 83 bin TIR ihracat!

Yılın 10 ayında gıda maddesi, sanayi ürünleri, inşaat malzemesi ve çeşitli motorlu araçlar taşıyan 83 bin TIR, Suriye'ye gitmek üzere Cilvegözü’nden çıkış yaptı.

06 Kasım 2018 Salı 16:05
Türkiye'den Suriye'ye 83 bin TIR ihracat!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda Suriye’ye yapılan ihracatta yılın 10 ayında 83 bin TIR Cilvegözü’nden çıkış yaptı. 

Günlük ortalama 300-350 TIR

Günlük ortalama 300-350 TIR’ın çıkış yaptığı ve güvenli bölge haline gelen İdlib’e hem insani yardım malzemesi hem de tüccarlar tarafından gönderilen tırlarda gıda maddesi, sanayi ürünleri, inşaat malzemesi ve çeşitli motorlu araçlar bulunuyor. 

Geçtiğimiz Ekim ayında ise 10 bin 900 TIR

Reyhanlı TSO Başkanı Necmettin Zaroğlu, Cilvegözü’nden yapılan ihracatta yılın 10 ayında 83 bin tırın Suriye'ye gittiğini söyledi. İhracatın devam ettiğini, gerçekleşen ticarette geçtiğimiz Ekim ayında ise 10 bin 900 TIR’ın çıkış yaptığını belirtti. 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:05
  1. Hatay
  2. Reyhanlı
  3. Cilvegözü Gümrük Kapısı
  4. Suriye
  5. Türkiye
  6. ihracat

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