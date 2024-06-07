Türkiye'den Suriye'de bomba adım! Ha bu da birilerine kapak olsun

Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin Suriye'de kurduğu Harp Okulu'nu anlattı. Okulun Suriye Milli Ordusu'na modern subaylar yetiştireceğini belirten Başbuğ, bu adımın Suriye'nin geleceği için olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadelesine de değinen Başbuğ, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

"Özü bir, sözü bir...

İpiyle kuyuya inilir...

Lafına itibar edilir...

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Bilin bakalım bu devlet hangisidir.

Türkiye, Türkiye, Türkiye dediğinizi duyar gibiyim...

Sözüne güvenilmez...

İpiyle kuyuya inilmez...

Lafına itibar edilmez

Bilin bakalım bu devlet hangisidir.

Amerika, Amerika, Amerika dediğinizi duyar gibiyim...

Hemen belirteyim bu soruyu dünyanın neresinde kime sorarsanız sorun alacağınız cevap aynıdır.

Çünkü işin doğrusu budur.

Türkiye devlet gibi devlettir, Amerika devlet görünümlü terör örgütüdür.

Farkımız Ortada...

İşte o sözüne güvenilir, lafına itibar edilir, ipiyle kuyuya inilir Türkiye geçtiğimiz günlerde önemli bir iş başardı ve Suriye milli ordusuna personel yetiştirecek Harp Okulunu kurdu.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin destekleriyle Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin eğitimi için Savunma Bakanlığı Harp Okulu açıldı.

Bundan böyle bu okul sayesinde SMO'na modern ve çağdaş subaylar yetiştirilebilecek.

Bu Suriye için son derece olumlu bir gelişme zira bu konuda destek aldığı ülke dünyanın en iyisi.

Balık Tutmayı Öğretmek...

Proje 2017 yılından bu yana üzerinde çalışılan bir proje.

Çalışmalarda Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO askerlerinin dönüştürülmesi, geliştirilmesi ve böylelikle modern ve çağdaş subayların yetiştirilmesi amaçlandı.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar nihayet tamamlandı ve 29 Mayıs 2024'te Halep'in Afrin ilçesinde "Savunma Bakanlığı Harp Okulu" açıldı.

Suriye Geçici Hükümeti ve Suriye Milli Ordusu yetkililerinin katılımıyla açılan okulda ilk aşamada 500 personele modern askeri eğitim verilecek.

Verilecek eğitimlerle SMO'nun çağdaş ve modern sevk idare yapısına geçişi hedefleniyor.

Yetiştirilecek personeller ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı silahlı kuvvetlerin merkezi, hukuki ve askeri niteliğinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Aynı zamanda proje Suriye Geçici Hükümeti programı çerçevesinde, Askeri Hukuk ve kolluk görevlerinin modernize edilmesini de kapsıyor.

SMO'nun Amacı...

SMO'nun kurulma amacı; Suriye'nin kuzeyini ve burada bulunan sivilleri, rejim ve müttefiklerinden, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'den ve diğer terör örgütlerinden korumaktı.

Bu amaç için 2017 yılında teşkilatlandırılan yapı o gün bugündür Afrin'den Resulayn'a yaklaşık 5 bin kilometrekarelik bir alanda faaliyet yürütüyor.

Teşkilat yapısı, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı Genelkurmay Başkanlığı komutasında üç kolordudan oluşturuldu.

Fırat Kalkanı harekâtı ile çıraklık dönemini atlatan yapı zeytin dalı ile kalfalığa, Barış Pınarı ile ise ustalık seviyesine terfi etti.

Şimdi işte o ustalar Türkiye'nin desteğiyle kurulan harp okulunda yeni ustalar yetiştirecekler.

Darısı yine her konuda tam destek verdiğimiz komşumuz Irak'ın başına...

Yeri Gelmişken...

Malum Suriye'nin kuzeyinde küresel çetenin kurduğu asırlık tuzakları yerle bir eden harekatlar yaptık.

Tehlikeyi hisseden çete o günlerde bu harekatları engellemek için neler yapmıştı hatırlayalım.

Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmek için bu harekatları planladığı yalanlarını yaymaya çalıştılar.

En büyük alçaklık işte bu yalan oldu.

Oysa Türkiye ilk askerî harekâtı başlattığı an eşzamanlı sivil harekâtı da başlattı.

Bütün kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz terörden arındırılan bölgelerde hayatı normalleştirmek için adeta seferberlik ilan ettiler.

Çarkı bozulan küresel çete elemanları ise bunları görmek yerine iftira üretme yarışına giriştiler.

Yaptığınız alçaklıkları unutmadık ey vicdansızlar.

Günü geldiğinde hesabı sorulmak üzere şimdilik bunları bir kenara koyuyor ve hatırlatıyorum.

Biz gördüğünüz gibi iftiralarınızın tam tersine oradaki kardeşlerimize balık tutmayı öğretiyoruz.

Bu niyetle yaptığımız SMO Harp Okulu siz gibi Türkiye ye işgalci diye iftira atanlara kapak olsun."