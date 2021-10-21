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Gündem Türkiye'den stratejik bölgede kritik adım! Harekete geçildi
Gündem

Türkiye'den stratejik bölgede kritik adım! Harekete geçildi

KKTC, Türk Silahlı Kuvvetleri için adada bir deniz üssü inşa edilmesi için harekete geçti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Üs, bölgedeki dengeleri değiştirecek. Acilen hayata geçirilmeli. KKTC'nin desteği çok fazla, bu adımı sonuna kadar destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 16:09:00 -
Türkiye'den stratejik bölgede kritik adım! Harekete geçildi

Yunan ve Rum ikilisinin Doğu Akdeniz'de attığı gayrimeşru adımlara gereken cevap sahada veriliyor, Ankara ve Lefkoşa'nın iş birliğinde üst üste yapılan hamlelerle bölgede stratejik üstünlüğümüz giderek artıyor.

Geçitkale Havaalanı'nı İHA/SİHA'ların kullanımına açan KKTC, şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için adada bir deniz üssü inşa edilmesi için harekete geçti.

30 yıllığına TSK'nın kullanımına sunuldu

KKTC, İskele'deki Dipkarpaz köyü Zafer Burnu'nda yer alan 145 dönüm araziyi 30 yıllığına TSK'nın kullanıma sundu. Bu üs ile Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilerine eşlik eden savaş gemileri daha harekete edebilecek. Gemilerin bakım-onarım-ikmal desteği de daha hızlı olacak.

KKTC'ye üs kurulmasını değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ "Üs, bölgedeki dengeleri değiştirecek. Acilen hayata geçirilmeli. KKTC'nin desteği çok fazla, bu adımı sonuna kadar destekliyorum. KKTC'de güçlü bir kara, deniz ve hava varlığı bulundurmak önemli. 1974'ten sonra kara kuvvetleri olarak varlık gösteriyoruz. Deniz ve hava eksiğimiz vardı, şimdi onu da tamamlıyoruz. Önümüzdeki süreçte Doğu Akdeniz'le ilgili hesap yapanlar bunları dikkate alsın" dedi.

 

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